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Главная тема последних дней – национализация «Приватбанка». Многих она напугала, кого-то рассердила, другие только укрепились в своем скепсисе в отношении «власть имущих». Мы же предлагаем совершить экскурс в историю и посмотреть на примеры других стран. Рассказываем, по каким причинам проходила национализация банков в Исландии и в Индии и к чему она привела.