люди
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люди
Золотая лихорадка: как в других странах национализировали банки и к чему это приводилоАвтор: Олесь НиколенкоГлавная тема последних дней – национализация «Приватбанка». Многих она напугала, кого-то рассердила, другие только укрепились в своем скепсисе в отношении «власть имущих». Мы же предлагаем совершить экскурс в историю и посмотреть на примеры других стран. Рассказываем, по каким причинам проходила национализация банков в Исландии и в Индии и к чему она привела.
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кино
Казаки, химик-алкоголик и мертвые пчелы: отечественные версии известных сериаловАвтор: Олесь НиколенкоПока украинские телевизионщики продолжают потакать массовым вкусам и не спешат делать сериалы в духе HBO, мы решили помечтать. У нас вышло пять фантазий о том, какими могли бы получиться украинские шоу, снятые по мотивам сериалов «Во все тяжкие», «Игры престолов», «Черное зеркало» и других.
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Механизмы
Винтовка — это праздник: как новые технологии меняют военную индустриюАвтор: Олесь НиколенкоТехнологический бум коснулся всех сфер человеческой жизни, не обойдя и сферу обороны. Мы рассказываем, каким образом роботы, лазерные пушки и дроны используются в военной индустрии — и меняют ее прямо сейчас.
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